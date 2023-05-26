İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Aslan'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Sami Aslan, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA'da yer alan habere göre Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sami Aslan ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık Sami Aslan, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Benim şiddet yanlısı olduğum söylenmiştir. Çocuklarıma bu durum sorulabilir. Takdir mahkemenindir." dedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Sami Aslan'ın babası olan diğer sanık Mehmet Sırrı Aslan'ın suçu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.