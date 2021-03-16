Yunanistan'dan Sakız Adası'nda skandal tatbikat!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaBurunumuzun dibinde! Son dakika: Yunanistan Sakız Adası'nda tatbikat
ABONE OL

Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda skandal tatbikat!

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten Yunanistan, Türkiye sınırına 7.5 kilometre uzaklıkta bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi.

Burunumuzun dibinde! Son dakika: Yunanistan Sakız Adası'nda tatbikat
Yunanistan'dan Sakız Adası'nda skandal tatbikat!
0:00 / 0:00
DHA

Doğu Akdeniz'de aylardır gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye sınırına yalnızca 7.5 kilometre bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi.

Yunan Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta atış eğitimi gerçekleştirdi. Tatbikata 40'ın üzerinde özel kuvvetlere bağlı askerin katıldığı ifade edildi.

Atina hükümeti, Sakız Adası'nda gerçekleştirdiği tatbikatla imzaladığı Lozan Antlaşması'ndaki kuralları ihlal etmiş oldu.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN İLE ORTAK TATBİKAT

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan'la da ortak tatbikat düzenliyor.

Söz konusu tatbikat için Suudi Arabistan'a ait altı savaş uçağı, Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'ne konuşlanmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TSK ve ABD ordusundan Doğu Akdeniz'de işbirliği!
DÜNYATSK ve ABD ordusundan Doğu Akdeniz'de işbirliği!
Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye uyarı!
DÜNYAKim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye uyarı!
ABD'de günlük uçak yolcusu sayısı salgının en yüksek seviyesinde
DÜNYAABD'de günlük uçak yolcusu sayısı salgının en yüksek ...
"ADALETSİZLİK!" Son dakika: Avrupa'da aşı çatlağı
DÜNYAAB'de aşı çatlağı: "Adaletsizlik" sesleri yükseliyor!
Brezilya'da Kovid-19 döneminde dördüncü sağlık bakanı!
DÜNYABrezilya'da Kovid-19 döneminde dördüncü sağlık ...
SON DAKİKA: ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
DÜNYAABD’de uçak otomobilin üzerine düştü!
SON DAKİKA: Brezilya'da koronavirüs salgını döneminde dördüncü sağlık bakanı göreve gelecek - Haberler
DÜNYABrezilya'nın pandemideki dördüncü sağlık bakanı
"Toplama kampı" SON DAKİKA: Muhalif Rus lider Aleksey Navalnıy'den haber
DÜNYANavalnıy: Yeni evim arkadaş canlısı toplama kampı!
ABD tarihine geçti: Deb Haaland 'kabineye seçilen ilk Amerikan yerlisi' oldu
DÜNYADeb Haaland 'kabineye seçilen ilk Amerikan yerlisi' ...
Venezuela, patlamayla sarsılan Ekvator Ginesi'ne insani yardım gönderdi
DÜNYAVenezuela'dan, felaketi yaşayan Ekvator Ginesi'ne ...