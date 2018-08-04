Yunanistan resmi haber ajansı AMNA'nın haberine göre, daha önce Yüksek Mahkeme tarafından Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Turgut Kaya'nın iadesi Bakan Kontonis tarafından durduruldu.

İnterpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi 45 yaşındaki Kaya, sığınma talebinde bulunmuştu. Kaya'nın sığınma talebi, 21 Temmuz'da Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul edilmişti. Kontonis de, sığınma hakkı alan Kaya'nın iadesini durdurma kararı aldı.

Haziran ayında Yunanistan'da tutuklu terörist Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iadesi kararlaştırılmış, Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'in vereceği belirtilmişti. Habertürk Atina temsilcisi Taki Berberakis, "Uzun zaman sonra Türkiye için olumlu bir karar çıktı. Kırmızı bültenle aranıyordu, Turgut Kaya geçen şubat ayında Yunanistan'da yakalanmıştı. Türkiye iadesini istemişti. Kendisi de siyasi sığınma hakkı istemişti Yunanistan'dan. Ona siyasi sığınma hakı verilmiyor. Buna bir tek kişi engel olabilir. Yunan Adalet Bakanı'nın buna itiraz hakkı var. Bu hakkı kullanıp kullanmayacağını henüz bilmiyoruz." şeklinde yorumda bulunmuştu.

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