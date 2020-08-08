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Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geçen sene yapılan düzenlemeyle 2008 yılında son verilen uygulama binde 1 oranında yeniden uygulanmaya başlamış ve daha sonra artırılmıştı.

25 Mayıs 2020 tarihindeki son düzenlemeyle yurtiçinde döviz ve fiziki olmayan altın alım işlemlerinde satış bedeli üzerinden yüzde 1 oranında BSMV uygulanıyor.