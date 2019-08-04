Trabzonspor'un 22 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabı üzerinden bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıkladı.

Yusuf Yazıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli Trabzonspor taraftarları; Malumunuz olduğu üzere bir süredir transferimle ilgili haberleri takip ediyorsunuz. Ancak bugün itibarıyla bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Sürecin başından bugüne kadar kulübümüz, şartlarının iyileştirilmesi başta olmak üzere birçok konuda kalmam için her türlü fedakarlığı yaptı. Gerek Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu gerekse yönetim kurulundaki değerli ağabeylerim Trabzonspor'da oynamam gerektiğini defaatle bana ilettiler ancak ben, Trabzon'umu, Trabzonspor'umu ve ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek adına ayağıma gelen bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Tribünlerinde sevindiğim, alt yapısından yetiştiğim A Takımında kaptanlık bandını taktığım bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonspor'umdan ayrılma konusundaki kararımı vermiş bulunmaktayım."