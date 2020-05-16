Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSon dakika: Yüzbinlerce kişinin ölümünden sorumlu soykırımcı Fransa'da yakalandı! - Haberler
ABONE OL

Yüzbinlerce kişinin ölümünden sorumlu soykırımcı Fransa'da yakalandı!

Ruanda soykırımında yüzbinlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan isimlerden biri olan Felicien Kabuga, Fransa'da yakalandı

ruanda
AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ruanda soykırımında yüzbinlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga, Fransa'da yakalandı.

Felician Kabuga, Ruanda soykırımının finansörü olarak biliniyor ve 20 yıldır aranıyordu. Yakalanması için başına 5 milyon dolar ödül konulan Kabuga (84),Interpol´ün kırmızı bülten listenin dünyanın dört bir yanında en çok aranan kişiler arasındaydı.

Felicien Kabuga'nın Paris Temyiz Mahkemesindeki adli işlemlerinin ardından insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde açılan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICTR) teslim edileceği kaydedildi.

ICTR Başşavcısı Serge Brammertz, yaptığı açıklamada, "Felicien Kabuga'nın yakalanması, soykırımdan sorumlu olanların 25 yıl sonra da adli olarak takip edildiğini hatırlatıyor. İlk düşüncelerimiz Ruanda soykırım kurbanları ve hayatta kalanları ile olmalı." ifadesini kullandı.

DHA yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre Kabuga, Fransa´nın başkenti Paris´teki Asnières-sur-Seine banliyösünde yaşadığı eve yapılan baskınla gözaltına alındı.

Paris Başsavcılığı´nın verdiği bilgide, Kabuga´nın yakalanmasında çocuklarının iş birliğinin belirleyici olduğu ifade edildi. Kabuga, Ruanda´nın en zengin ikinci iş insanı olarak da biliniyordu.

Temmuz 1994'te İsviçre'ye sığınan ve bu ülkeden sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, Temmuz 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlardan kaçmayı başarmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İtalya 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını AB ülkelerine açıyor
DÜNYAİtalya 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını AB ...
Yemen'de teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle çok sayıda ölüm!
DÜNYAYemen'de teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle çok ...
Bill Gates'in evinde 300 kişiye koronavirüs testi!
DÜNYABill Gates'in evinde 300 kişiye koronavirüs testi!
Hindistan'da göçmen işçileri taşıyan kamyon kaza yaptı: 23 ölü
DÜNYAHindistan'da göçmen işçileri taşıyan kamyon kaza ...
Brezilya'da son 24 saatin bilançosu açıklandı!
DÜNYABrezilya'da son 24 saatin bilançosu açıklandı!
ABD'li ilaç firması: Yüzde yüz etkili antikor geliştirdik - Haberler
DÜNYAABD'li ilaç firması: Yüzde yüz etkili antikor ...
Çin'den koronavirüs etkilerine ekleme: Organ hasarı ve akıl sağlığı - Haberler
DÜNYAÇin'den koronavirüs etkilerine ekleme: Organ hasarı ...
Son dakika Coronavirüs flaş gelişme... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu! - Haberler
DÜNYADünya genelinde koronavirüs bilançosu!
Son dakika flaş gelişme... 'Kovid'i köpekler teşhis edecek! - Haberler
DÜNYA'Kovid'i köpekler teşhis edecek!
BM'den BAE'nin Hafter'e desteğine ilişkin flaş rapor! - HABERLER
DÜNYABAE'nin Hafter'e desteğine ilişkin BM'den rapor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X