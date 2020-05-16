AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ruanda soykırımında yüzbinlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga, Fransa'da yakalandı.

Felician Kabuga, Ruanda soykırımının finansörü olarak biliniyor ve 20 yıldır aranıyordu. Yakalanması için başına 5 milyon dolar ödül konulan Kabuga (84),Interpol´ün kırmızı bülten listenin dünyanın dört bir yanında en çok aranan kişiler arasındaydı.

Felicien Kabuga'nın Paris Temyiz Mahkemesindeki adli işlemlerinin ardından insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde açılan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICTR) teslim edileceği kaydedildi.

ICTR Başşavcısı Serge Brammertz, yaptığı açıklamada, "Felicien Kabuga'nın yakalanması, soykırımdan sorumlu olanların 25 yıl sonra da adli olarak takip edildiğini hatırlatıyor. İlk düşüncelerimiz Ruanda soykırım kurbanları ve hayatta kalanları ile olmalı." ifadesini kullandı.

DHA yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre Kabuga, Fransa´nın başkenti Paris´teki Asnières-sur-Seine banliyösünde yaşadığı eve yapılan baskınla gözaltına alındı.

Paris Başsavcılığı´nın verdiği bilgide, Kabuga´nın yakalanmasında çocuklarının iş birliğinin belirleyici olduğu ifade edildi. Kabuga, Ruanda´nın en zengin ikinci iş insanı olarak da biliniyordu.

Temmuz 1994'te İsviçre'ye sığınan ve bu ülkeden sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, Temmuz 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlardan kaçmayı başarmıştı.