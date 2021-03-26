Yüzlerce göçmen, Paris’in ortasına çadır kurdu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Yüzlerce göçmen, Paris’in ortasına çadır kurdu!
ABONE OL

Yüzlerce göçmen, Paris’in ortasına çadır kurdu!

Fransa'da yüzlerce göçmen, içinde yaşadıkları elverişsiz koşulları yetkililere duyurmak için başkent Paris'te çadır kurdu. "Dayanışma Gecesi" kapsamında bir araya gelerek dernekler "acil, istikrarlı ve düzgün barınma taleplerini" iletmek için göçmenlere eşlik etti.

SON DAKİKA: Yüzlerce göçmen, Paris’in ortasına çadır kurdu!
Yüzlerce göçmen, Paris'in ortasına çadır kurdu!
0:00 / 0:00
İHA

Fransa'da çoğunluğunu Afganların oluşturduğu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce göçmen yaşadıklarını, içinde bulundukları elverişsiz koşulları hükümete ve yetkililer duyurmak için başkent Paris’te bulunan République Meydanı’nda çadır kurdu.

Kaçak göçmen kampının kuruluşuna Utopia56 Derneği’nin aralarında bulunduğu çok sayıda derneğin yardımıyla sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce, yaklaşık 400 çadır kuruldu.

"Dayanışma Gecesi" kapsamında bir araya gelerek dernekler "acil, istikrarlı ve düzgün barınma taleplerini" iletmek için göçmenlere eşlik etti.

Utopia 56 derneğinin Parisli yöneticisi Kerill Theurillat, République Meydanı’na çadır kampı kuran göçmenlerin meydana geri döndüğünü ifade ederek, "Çünkü burası sembolik bir yer ve son eylemimizden bu yana hiçbir şey değişmedi. Bu insanlar için bir konut çözümü bulmayı ve onları güvenli bir yere koymayı umuyoruz" dedi.

Yüzlerce göçmen geçtiğimiz yıl Kasım ayında Paris’in göbeğine çadır kurmuş ancak çadırların tahliyesi sırasında güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmıştı. Daha sonra güvenlik güçlerine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TABUT YETİŞMİYOR! Son dakika: Brezilya'da koronavirüs ölümlerinde korkunç artış!
DÜNYABrezilya'da korkunç artış: Tabutlar yetişmiyor!
BOZUK MAAŞ | Son dakika: İstifa etti, son maaşını kovayla aldı
DÜNYAİstifa eden adam son maaşını görünce şoke oldu!
SON DAKİKA: Kuzey Kore'den füze açıklaması: Denemeler başarılı! - Haberler
DÜNYAKuzey Kore'den füze açıklaması!
İLK GAF! Son dakika: Joe Biden ABD Başkanı olduğunu unuttu
DÜNYABiden'ın ilk gafı!
SON DAKİKA: İzlanda'da yüzyıllardır uyuyan Fagradalsfjall Yanardağı'nın lavları üzerinde mangal yaptılar!
DÜNYALavlar üzerinde mangal!
IRKÇILIK| Son dakika: Hollanda polisinden skandal mesaj: "Bir Türk daha..."
DÜNYAIrkçı mesaj! "Bir Türk daha eksildi!"
700 ŞİKAYET! Son dakika: Üniversitede skandal taciz iddiası...
DÜNYAABD'de 700'ü aşkın kadından bir üniversiteye cinsel ...
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü - Haberler
DÜNYABiden, Miçotakis ile görüştü!
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti
DÜNYAMeksika'da Kovid-19 can kaybı 200 bini aştı
AB liderleriyle görüşen Biden'dan ilişkilerin canlandırılması mesajı
DÜNYAABD Başkanı Biden AB liderleri ile çevrim içi görüştü