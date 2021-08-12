Zihinsel engelli Şirin saldırıya uğramış! 0:00 / 0:00

DHA

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., 4 Ağustos'ta annesi ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra kapının önündeki kedilerin su kabını değiştirmek için dışarı çıktı.

DHA'nın haberine göre, Şirin Dilan E. geri dönmeyince ailesi, aramaya başladı; fakat çevrede bulamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Şirin Dilan E., telefon sinyalinden tespit edilerek, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesindeki parkta yürürken bulundu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E., sağlık kontrolünden geçirilip, emniyetteki işlemlerinden sonra ailesine teslim edildi.

ARACINA BİNDİRİP EVİNE GÖTÜRMÜŞ

Şirin Dilan E.'nin, Muhammet B.E. tarafından alıkoyulduğu ortaya çıktı. Muhammet B.E.'nin, Şirin Dilan E.'yi evinin önünden aracına bindirip, kendi evine götürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şirin Dilan E.'nin ailesinin avukatı Temel Eken, Muhammet B.E. hakkında yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece konutu terk etmeme adli kontrol kararı verildiğini, tutuklanması için karara itiraz ettiklerini belirtti.

Yazılı açıklama yapan avukat Eken, müvekkilinin ruhen ve bedenen kendisini koruyamayacak durumda ve zihinsel engelli olduğunun raporlar ile sabit olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müvekkilimiz, M.B.E. tarafından kendini bedenen ve ruhen savunamayacak olmasından faydalanmak suretiyle alıkonularak hürriyetinden yoksun bırakılmış, cebir ve tehdit ile korkutulmuş ve cinsel olarak istismara maruz bırakılmıştır. Ankara Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheli M.B.E. hakkında konutu terk etmemesine dair adli kontrol kararı verilmiştir. Hakkında ev hapsi kararı verilen M.B.E.'nin müvekkilimize, ailesine ve yakınlarına yaşatmış olduğu bu zor zamanlar sebebiyle, sebep olması muhtemel durumlara engel olmak amacı ile tutuklanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu sebeple müvekkilimin yaşadıklarıyla ve de şüphelinin eylemleriyle orantılı olmayan bu karara karşı şüphelinin tutuklanması için itiraz edilmiştir. Şüpheli M.B.E.'nin hem müvekkilimiz hem de ailesinde yarattığı korku ve acının bir nebze dindirilebilmesi ve müvekkilimizin kendini biraz olsun güvende hissedebilmesi için şüphelinin tutuklanmasına ve akabinde şüpheli hakkında en yüksek cezaya hükmedilmesi adına hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir."