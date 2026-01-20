Habertürk
        Son dakika: Zonguldak'ta heyelan meydana geldi... Su borusu patladı, elektrik direkleri devrildi!

        Zonguldak'ta heyelan meydana geldi... Su borusu patladı, elektrik direkleri devrildi!

        Zonguldak'ta kar sularının erimesiyle toprak kayması meydana geldi. Heyelanda ana su borusu patladı, elektrik direkleri devrildi. Mithatpaşa Mahallesi'nde su ve elektrik kesintileri yaşanırken, AFAD ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaparak onarım çalışmalarına başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 17:24 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:24
        Zonguldak'ta heyelan sonucu su borusu patladı, elektrik direkleri devrildi. Mithatpaşa Mahallesi'nde elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        DHA'nın haberine göre; Mithatpaşa Mahallesi Karanfil Sokak'ta, dün kar sularının eriyip toprağın yumuşaması ile heyelan meydana geldi.

        MAHALLEDE KESİNTİLER YAŞANDI

        Heyelanda ana su borusu patladı, elektrik direkleri devrildi. Su ve elektrik hatlarının zarar görmesi nedeniyle mahallede kesintiler yaşandı.

        EKİPLER İNCELEME YAPTI

        Bölgede AFAD, Zonguldak Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri inceleme yaptı.

        ONARIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

        Bölgede oturan vatandaşların kendi almaları gereken önlemler, AFAD Müdürlüğü tarafından tebliğ edildi. Ekipler, hasar gören alanda onarım çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından bölgeye yeniden elektrik ve suyun verilmesi planlanıyor.

