        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Zonguldak’ta oğluyla çalıştığı kaçak madem ocağında göçük altında kalan adam hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Zonguldak’ta oğluyla çalıştığı kaçak madem ocağında göçük altında kalan adam hayatını kaybetti

        Zonguldak'ta kaçak maden ocağında baba ve oğulun çalıştığı sırada meydana gelen göçükte Erol Türksever toprak altında kaldı. Oğlu babasını ocaktan çıkararak 112'ye haber verirken, hastaneye kaldırılan Türksever yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 14:09 Güncelleme:
        Göçük altında kalan adam öldü
        Zonguldak’ta, oğluyla birlikte çalıştığı kaçak maden ocağında göçük altında kalan Erol Türksever (45) hayatını kaybetti.

        GÖÇÜK ALTINDA KALDI

        DHA'daki habere göre olay; saat 11.00 sıralarında Zonguldak’ta meydana geldi. Bir kaçak maden ocağında baba Erol Türksever ve ismi öğrenilemeyen oğlu birlikte çalıştığı sırada göçük oldu.

        BABASINI ÇIKARTTI

        Yara almayan oğlu, göçük altında kalan Türksever’i ocaktan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Erol Türksever, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türksever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

