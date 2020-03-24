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Zorunlu otopark 30 Haziran'a ertelendi

Daha önce 31 Mart'a ertelenen ve bir binada her daireye zorunlu bir otopark alanı yapılmasını öngören Otopark Yönetmeliği'nin başlangıç tarihi 30 Haziran'a ertelendi

otopark yönetmeliği
HABERTURK.COM

Otopark Yönetmeliği'nin başlangıç tarihi 3. kez ertelendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve yeni binalarda her daireye 1 otopark zorunluluğu getiren Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran olarak açıklandı.

Karada şu ifadeler yer aldı: "22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/3/2020” ibaresi “30/6/2020” olarak değiştirilmiştir."

Yönetmelik ilk yayımlandığında yürürlük tarihi Haziran 2019 olarak açıklanmıştı. 

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