İHA

Mimar Sinan’ın Beşiktaş Meydanı’ndaki 465 yıllık eseri olan tarihi Sinan Paşa Camii’nin duvarları rutubet nedeniyle dökülmeye başladı.

Osmanlı Donanması'nın Kaptan-ı Derya'sı Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan 465 yıllık tarihi Sinan Paşa Camii ve Külliyesi'nin son hali tepki çekti. Caminin içerisinde kıble cephesinde ve her iki tarafındaki duvarlarda uzun süredir oluşan rutubetle, duvar ve tuğlaların aşındığı gözleniyor.

Vatandaşların namaz kıldığı bölümdeki duvarların sıvalarının rutubet nedeniyle dökülmesi tarihi desenlerinde bozulmasına yol açıyor.

Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryası Sinan Paşa tarafından yaptırılan caminin inşaatı 1550 yılında başladı. Sinan Paşa'nın ölümü sırasında inşaat bitmediği için, Paşa Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'ne defnedildi. Caminin inşaatı 1555 yılında tamamlandı.

Mimar Sinan'ın eseri olan cami 16. yüzyıl Osmanlı işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak önünden ana yol geçmesi ve trafik yoğunluğu sebebiyle meydanın büyük tutulması yüzünden, caminin su drenaj kanalları kaldırıldı.

Bu müdahale ile yapının orijinalliği de bozuldu. Kanalların iptali ele çatıdan, dış duvar ve yoldan gelen sular, drenajlı tahliye olmadığı için caminin duvarından içeriye sızıyor. Vatandaşlar tarihi caminin geleceğini tehdit eden bu duruma bir an önce müdahale edilmesini istiyor.