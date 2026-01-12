Son depremler 13 Ocak 2026: Kandilli ve AFAD verilerine göre biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Bölgelerinde hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, biraz önce deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel duyuruyor. Yaşanan en ufak sarsıntı az önce deprem mi oldu sorusuna yanıt arattırıyor. Vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden bulundukları bölgede deprem olup olmadığını öğrenebiliyor. İşte, 13 Ocak 2026 son depremler listesi
SON DEPREMLER 12 OCAK 2026
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 20.43’te merkez Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7,16 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk bilgilere göre herhangi bir binada hasar veya olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.
Diyarbakır’da 2.2 büyüklüğünde saat 14.19’da 17.61 derinliğinde deprem oldu.
Elbistan Kahramanmaraş’ta saat 14.19’da 1.4 büyüklüğünde 7.0 derinliğinde deprem oldu.
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
