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Son depremler 18 Ekim 2020! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler, ülkemizde sık sık meydana gelen sarsıntılar nedeniyle gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. İşte 18 Ekim 2020 Pazar günü meydana gelen ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş son depremler...

Son depremler 18 Ekim 2020! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 18 Ekim son deprem listesi haberimizde...

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 3 EKİM 2020

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

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