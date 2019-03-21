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Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kayıt altına alınıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde çok sayıda yer sarsıntısı kaydediliyor. Ancak dün sabah saatlerinde Denizli'de büyüklüğü 5.5 olarak ölçülen depremin ardından meydana gelen ve sayıları yüzleri bulan artçı sarsıntılar nedeniyle, son depremler merak ediliyor.
SON DEPREMLER - 21 MART
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem -Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, meydana gelen son depremlerin bilgileri şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.03.21 11:34:35 37.5823 29.1995 5.0 -.- 1.5 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 11:27:52 37.3997 29.3678 10.0 -.- 1.7 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 11:21:30 37.4532 29.4482 7.4 -.- 2.2 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 11:17:18 37.4438 29.2752 5.4 -.- 1.5 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 11:16:15 37.4388 29.6103 5.0 -.- 1.7 -.- HORUZ-YESILOVA (BURDUR) İlksel 2019.03.21 11:12:59 37.5075 29.4463 5.0 -.- 1.6 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 10:57:31 37.4333 29.3538 9.5 -.- 2.0 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 10:56:26 37.4467 29.4568 6.4 -.- 1.4 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 10:53:04 37.4200 29.3542 3.9 -.- 1.6 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 10:42:15 37.3568 29.4165 5.0 -.- 1.6 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 10:41:48 37.4213 29.4727 3.0 -.- 2.3 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 10:40:30 37.5847 29.4502 2.0 -.- 1.6 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 10:34:09 37.4783 29.3767 7.2 -.- 1.8 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 10:32:42 37.4803 29.3823 5.1 -.- 1.9 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 10:29:27 37.4712 29.3922 20.3 -.- 1.3 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) REVIZE01 (2019.03.21 10:29:27) 2019.03.21 10:26:19 37.4220 29.3028 15.2 -.- 1.8 -.- MEVLUTLER-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 10:24:27 37.4130 29.5835 21.0 -.- 1.6 -.- BADEMLI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 10:20:28 37.4880 29.3977 5.9 -.- 1.6 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 10:14:02 37.3752 29.3417 5.0 -.- 1.3 -.- AKALAN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 10:08:00 37.3368 29.3247 5.0 -.- 1.4 -.- AKALAN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 10:03:26 38.7785 38.1398 5.0 -.- 2.5 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.03.21 10:03:23 37.4683 29.2903 10.3 -.- 2.0 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 09:48:23 37.3365 29.4687 24.9 -.- 1.6 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 09:46:19 37.3827 29.4168 6.3 -.- 2.8 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 09:44:47 38.6778 38.1828 5.0 -.- 2.0 -.- BOZTEPE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.03.21 09:40:11 37.5067 29.3330 6.5 -.- 2.7 -.- YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 09:28:22 37.4015 29.4428 5.7 -.- 3.0 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 09:25:15 37.4980 29.4105 10.0 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 09:21:00 37.4567 29.3735 9.8 -.- 2.2 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 08:52:55 37.3720 29.2210 9.6 -.- 2.2 -.- CUBUKCULAR-ACIPAYAM (DENIZLI) REVIZE01 (2019.03.21 08:52:55) 2019.03.21 08:51:07 38.7893 38.1473 5.0 -.- 4.3 4.4 HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.03.21 08:39:54 37.3742 29.4072 18.9 -.- 1.9 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 08:32:00 38.7720 38.1452 8.3 -.- 2.1 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) REVIZE01 (2019.03.21 08:31:59) 2019.03.21 08:25:32 38.7678 38.1283 5.0 -.- 4.0 4.1 KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.03.21 08:19:44 38.7123 38.1692 2.5 -.- 2.1 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.03.21 08:11:08 37.5127 29.3130 5.0 -.- 1.6 -.- YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.21 08:03:28 37.3808 29.4285 7.3 -.- 1.7 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
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