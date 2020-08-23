Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 23 Ağustos son deprem listesi haberimizde...

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 23 AĞUSTOS 2020

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.08.23 21:56:36 38.1540 38.6787 5.0 -.- 4.0 4.1 BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) -

2020.08.23 21:33:09 38.9413 29.9067 5.0 -.- 2.3 -.- YUYLUK-DUMLUPINAR (KUTAHYA) -

2020.08.23 21:29:30 38.9582 27.8570 6.1 -.- 1.9 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) -

2020.08.23 21:19:23 38.9932 27.8793 10.2 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) -

2020.08.23 19:35:57 39.6185 43.8393 5.5 -.- 2.6 -.- YAGMURDUSEN-DOGUBAYAZIT (AGRI) -

2020.08.23 18:58:39 39.1958 27.8288 5.3 -.- 1.5 -.- ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) -

2020.08.23 12:54:18 38.3040 38.6780 5.3 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA) -

2020.08.23 12:18:44 38.5293 26.7210 6.4 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) -

2020.08.23 12:02:09 38.4440 27.7653 6.0 -.- 2.7 -.- BOZKIR-TURGUTLU (MANISA) -

2020.08.23 12:00:08 37.3107 27.9415 0.0 -.- 1.5 -.- KOZAGAC-YATAGAN (MUGLA) -

2020.08.23 11:50:21 37.1838 27.9170 0.0 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) -

2020.08.23 11:19:19 40.3170 25.0468 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI -

2020.08.23 11:12:28 40.3062 25.0507 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI -

2020.08.23 09:32:11 35.8057 28.2318 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ -

2020.08.23 09:29:28 39.6315 28.7640 7.0 -.- 1.9 -.- ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) -

2020.08.23 09:17:28 38.4202 38.7932 12.4 -.- 2.3 -.- KALE (MALATYA) -

2020.08.23 08:53:28 39.5397 26.0765 6.1 -.- 3.1 2.9 GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) -