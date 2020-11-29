Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Son olarak 07:44'de Yalova Çınarcık'ta 2.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 4.0 km derinlikte olduğu belirtildi. İşte, 29 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER 29 KASIM 2020

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 29 KASIM 2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: