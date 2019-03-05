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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem çevre illerde hissedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ - TÜRKİYE VE ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.03.05 00:13:41 39.6142 26.4462 5.5 -.- 1.8 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2019.03.05 00:07:27 40.4490 28.4562 11.3 -.- 4.2 4.1 BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.03.05 00:07:26)2019.03.04 23:41:02 38.9492 42.3067 5.0 -.- 2.5 -.- KARABURUN-BULANIK (MUS) İlksel 2019.03.04 23:21:44 41.7882 41.8907 14.6 -.- 3.7 3.8 GURCISTAN İlksel 2019.03.04 22:14:01 37.8392 29.5010 10.1 -.- 1.8 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.03.04 18:16:51 40.4140 27.1372 0.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 16:54:28 39.7193 32.5668 0.0 -.- 1.7 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel 2019.03.04 16:05:22 35.8462 27.5392 11.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.04 15:47:14 40.5495 33.0248 3.1 -.- 2.4 2.3 GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel 2019.03.04 14:51:22 39.6143 26.4777 10.5 -.- 1.6 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 14:31:28 39.7843 26.3812 0.0 -.- 1.1 -.- BALIKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 13:32:07 38.8895 26.4488 13.3 -.- 3.3 3.1 EGE DENIZI İlksel 2019.03.04 13:17:52 39.6192 26.4242 6.3 -.- 3.1 2.9 AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 12:59:10 39.6287 26.4392 7.6 -.- 2.6 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 12:18:50 37.2957 37.2508 0.0 -.- 1.3 -.- SULUKLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2019.03.04 12:14:51 36.9232 37.3737 0.0 -.- 1.4 -.- ZEYTINLI-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel 2019.03.04 12:03:55 37.2245 28.1655 0.0 -.- 1.8 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel 2019.03.04 12:01:30 37.2268 28.1760 0.0 -.- 1.9 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel 2019.03.04 11:57:25 37.0123 34.9283 15.3 -.- 1.7 -.- KAYADIBI-TARSUS (MERSIN) İlksel 2019.03.04 10:28:05 36.9868 27.4358 4.5 -.- 2.3 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.03.04 09:22:29 38.9950 30.1310 8.1 -.- 1.7 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel 2019.03.04 07:39:44 37.0047 28.6022 3.3 -.- 1.3 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.03.04 07:22:35 37.5002 29.5112 21.2 -.- 1.2 -.- SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.04 06:06:36 37.1513 28.5397 10.6 -.- 1.4 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel 2019.03.04 05:38:45 40.3973 27.1378 7.8 -.- 1.9 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 05:27:37 37.0892 28.1028 22.6 -.- 1.4 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel 2019.03.04 05:06:50 36.5228 35.8678 8.3 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.03.04 04:04:18 40.1282 28.9788 10.6 -.- 1.5 -.- DOGANCI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel 2019.03.04 03:50:07 35.1848 27.0040 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.03.04 03:47:08 39.7560 27.6410 9.9 -.- 2.0 -.- PATLAK-BALYA (BALIKESIR) İlksel 2019.03.04 03:45:56 36.5303 35.7997 6.0 -.- 1.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.03.04 03:06:38 36.4020 31.2238 26.8 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.03.04 02:50:52 38.3310 27.1123 3.6 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel 2019.03.04 01:59:30 38.7488 30.3472 5.4 -.- 1.9 -.- KILICARSLAN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.03.04 01:57:39 40.4377 27.1325 9.4 -.- 1.2 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 01:35:53 39.6652 25.9187 5.0 -.- 1.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.03.04 01:30:31 39.5435 26.3018 5.4 -.- 1.8 -.- KULFAL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 01:26:01 40.3960 27.9923 9.9 -.- 0.9 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.03.04 00:54:24 38.9127 27.8828 5.7 -.- 1.2 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.03.04 00:53:17 38.9168 27.8442 12.8 -.- 1.9 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.03.04 00:14:51 36.4355 28.7240 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.03 22:17:01 39.6142 26.4438 5.4 -.- 1.8 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.03 21:56:33 36.3183 28.3343 25.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.03 20:49:01 40.3718 27.1533 0.0 -.- 1.4 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.03 20:39:03 40.3583 27.0992 0.0 -.- 1.6 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.03 20:14:35 39.6280 26.4468 5.4 -.- 3.0 3.0 TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.03 20:05:38 40.8282 27.9100 8.5 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.03.03 17:51:29 40.4012 27.1473 11.6 -.- 2.8 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.03 17:38:55 38.0632 27.3835 5.5 -.- 2.6 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel 2019.03.03 16:52:13 39.9852 42.5925 5.0 -.- 1.6 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS) İlksel 2019.03.03 15:57:19 37.5413 35.6600 4.6 -.- 2.3 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.03.03 15:17:46 36.3772 28.7732 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.03 14:21:09 36.4307 28.7157 6.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.03 14:14:05 40.8578 30.9112 5.0 -.- 2.5 -.- KIYIKOY-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel 2019.03.03 12:26:01 37.2948 31.8962 0.0 -.- 2.1 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.03.03 12:00:43 37.2518 27.8455 8.1 -.- 1.6 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.03.03 11:59:54 40.4045 27.1517 8.1 -.- 1.8 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.03 11:55:26 37.2032 27.8677 0.0 -.- 1.3 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.03.03 11:14:17 37.2935 28.2220 0.0 -.- 1.7 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.03.03 10:22:26 40.3893 27.1280 7.3 -.- 2.1 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.03 09:17:35 37.6518 26.7007 5.0 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.03.03 07:35:04 34.9147 33.8752 36.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.03 06:53:32 38.7322 38.0657 5.0 -.- 1.7 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.03.03 06:19:16 39.2745 28.2310 15.8 -.- 1.9 -.- YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.03.03 05:58:16 36.4622 28.7562 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.03 04:43:10 40.0402 27.8115 4.2 -.- 1.3 -.- SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel 2019.03.03 04:17:21 36.6713 28.2013 34.7 -.- 1.9 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.03.03 03:56:02 36.4308 27.6472 1.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.03.03 03:29:29 38.8175 25.8860 27.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.03.03 03:18:06 36.3958 28.7112 8.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.03 00:19:22 37.0508 27.7465 9.7 -.- 1.6 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
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