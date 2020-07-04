Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 4 Temmuz son deprem listesi haberimizde.

SON DEPREMLER 4 TEMMUZ (AFAD - KANDİLLİ)

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

MANİSA’DA 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde AFAD verilerine 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde mal kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD verilerine göre Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 00.19’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile İzmir’den de hissedildi. Kısa süren depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.