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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER CANLI | Hatay'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 30 Aralık listesi

        Hatay'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 30 Aralık listesi

        Son depremler listesi 30 Aralık Cumartesi günü sabahın ilk saatleriyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son olarak Hatay Kırıkhan'da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 08:35 Güncelleme: 30.12.2023 - 08:35
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        SON DEPREMLER LİSTESİ 30 ARALIK... Son depremler 30 Aralık Cumartesi günü listesi Hatay'da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sornasında yakından bekleniyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler 30 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...

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        DEPREM Mİ OLDU?

        AFAD verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.05'te yaşanan deprem yerin 10.3 kilometre altında gerçekleşti.

        Öte yandan gece saat 04.02'de Bingöl Yedisu'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında yaşandı.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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