Son depremler: 7 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Bulunduğu bölgede ya da çevrede deprem olduğunu hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt arıyor. Yaşanan irili ufaklı deprem listesinde sarsıntının enlemi, boylamı, derinliği gibi bilgilerde yer alıyor. İşte 7 Nisan 2024 Türkiye'de yaşanan en son depremler listesi ve merkez üssü
Son depremler… Anlık sarsıntılar son dakika verileriyle geliyor. Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" Sorularına yanıt arıyorlar. AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile gün içinde yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü belli oluyor. İşte 7 Nisan 2024 Pazar son depremler listesi
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Deprem kuşağında yer alan ve aktif fay hatları olan Türkiye'de yaşanan son depremler tedirgin ediyor. Ülkemizde gün içinde meydana gelen son depremler araştırması sürüyor.
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OSMANİYE SALLANDI!
7 Nisan Pazar sabah saat 04.55’te Osmaniye Düziçi ilçesinde büyüklüğü 1.9 olan ufak bir sarsıntı yaşadı. Deprem yerin 7.0 kilometre altında gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM
7 Nisan Kahramanmaraş Afşin’de saat 04.41’de büyüklüğü 2.2 olan deprem oldu.
NEWYORK’TA DEPREM
6 Nisan Cumartesi günü ABD'nin New York kentinde, merkez üssü New Jersey'nin Whitehouse Station semti olarak belirlenen 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan ilk açıklamadaysa depremin 5,5 büyüklüğünde olduğu belirtildi.