Son depremler… Anlık sarsıntılar son dakika verileriyle geliyor. Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" Sorularına yanıt arıyorlar. AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile gün içinde yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü belli oluyor. İşte 7 Nisan 2024 Pazar son depremler listesi