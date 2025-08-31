Habertürk
Habertürk
        Son depremler listesi 1 Eylül Pazartesi: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü ne?

        1 Eylül 2025 son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        1 Eylül 2025'te de ülkenin çeşitli bölgelerinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. Vatandaşların büyük kısmı tarafından hissedilmeyen bu sarsıntılar, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından eş zamanlı olarak kaydedilerek kamuoyuna aktarıldı. İşte, 1 Eylül 2025 Pazartesi gününe ait son depremler listesi…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 08:09 Güncelleme: 01.09.2025 - 00:13
        1

        Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alıyor ve bu durum sık sık yer sarsıntılarıyla gündeme gelmesine yol açıyor. 1 Eylül 2025 Pazartesi günü de ülkenin farklı bölgelerinde depremler kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bu depremleri eş zamanlı olarak tespit ederek kamuoyuyla paylaştı. İşte, 1 Eylül 2025 Pazartesi tarihli güncel deprem verileri…

        2

        SINDIRGI'DA DEPREM

        Sındırgı'da saat 04.11'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 5.47 kilometre altında yaşandı.

        Saat 09.29'da bir deprem daha meydana geldi. Deprem 3.8 büyüklüğünde ve yerin 9.88 kilometre altında oldu.

        3

        31 AĞUSTOS 2025 2.5 ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER

        Antalya Demre, saat 00.07'de 2.7 büyüklüğünde,

        Balıkesir Sındırgı, saat 04.11'de 3.1 büyüklüğünde,

        Konya Ereğli'de saat 04.34'te 2.5 büyükküğünde,

        Balıkesir Sındırgı, saat 04.44'te 2.6 büyüklüğünde,

        Balıkesir Sındırgı, saat 09.29'da 3.8 büyüklüğünde,

        Balıkesir Sındırgı, saat 12.59'da 2.7 büyüklüğünde deprem oldu.

        4

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5
