Son depremler listesi 10 Ocak 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Muğla açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte 10 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son depremler listesi 10 Ocak 2026 Cumartesi günü için araştırılıyor. Yurt genelinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Akdeniz’de Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında deprem oldu. İşte, 10 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
MUĞLA AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Muğla’da sabah saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 05.55'te merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerin 40,08 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye’ye en yakın olan kara parçası Fethiye'ye 36.61 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı.
Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
10 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;
2026-01-10 05:55:01 36.36028 28.73667 40.08 MW 4.1 Akdeniz - [36.61 km] Fethiye (Muğla)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.