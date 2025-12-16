Habertürk
Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 16 ARALIK 2025: Biraz önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Hatay deprem ile sallandı! 16 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. Yakın çevresinde deprem olup olmadığını merak edenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak en son nerede, saat kaçta deprem meydana geldiğini öğrenebiliyor. İşte 16 Aralık 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 00:05 Güncelleme: 16.12.2025 - 00:05
        1

        ‘’Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları 16 Aralık Salı günü için yanıt arıyor. Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sık sık deprem meydana geliyor. Yaşanan küçük büyük tüm sarsıntılar Afad ve Kandilli Rasathanesi tarafından listeleniyor. Bugün meydana gelen depremleri 16 Aralık 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.51'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Sarsıntı, 9.11 kilometre derinlikte kaydedildi.

        3

        HATAY'DA DEPREM OLDU

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.20'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

        Deprem, yerin 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
