Son depremler listesi 16 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli verileri az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 16 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte detaylar...
Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı…
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 16 Ekim Perşembe günü saat 07.15'e kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.3 arasında değişen birçok deprem meydana geldi.
3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.