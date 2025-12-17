Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ARALIK 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Hatay ve Balıkesir'de deprem! 17 Aralık 2025 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 17 Aralık 2025 Çarşamba günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD verilerine göre, Hatay ve Balıkesir'de 3 üzeri büyüklükte deprem oldu. Peki, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 17 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Giriş: 17.12.2025 - 07:52 Güncelleme: 17.12.2025 - 07:52
        1

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. AFAD, Hatay ve Balıkesir’de 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte 17 Aralık 2025 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.08’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.4 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 6.12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Balıkesir Sındırgı’da saat 02.59’da 3.0 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Sarsıntı, 7.14 kilometre derinlikte kaydedilmişti.

        3

        HATAY’DA DEPREM!

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.15’te Hatay’ın Hassa ilçesinde deprem meydana geldi.

        4.0 büyüklüğündeki deprem, 7.41 kilometre derinlikte kaydedildi.

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
