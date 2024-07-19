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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 19 Temmuz 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son deprem ne zaman oldu?

        Kahramanmaraş ve Adıyaman'da deprem! 19 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da deprem oldu. Ayrıca Cuma günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 19 deprem kayıtlara geçti. İşte, 19 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 08:21 Güncelleme: 19.07.2024 - 08:21
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        Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 19 Temmuz 2024 son depremler listesi...

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        ADIYAMAN'DA DEPREM!

        Adıyaman'ın Tut ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 00.04'te oldu ve yerin 8 kilometre alıtında yaşandı.

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        KAHRAMANMARAŞ DA SALLANDI

        Kahramanmaraş Göksun'da 2.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 02.06'da kaydedilen deprem yerşn 8 kilometre altındaydı.

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