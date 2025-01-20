Sivas deprem ile peş peşe sallandı! 20 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Sivas'ta peş peşe deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 20 Ocak 2025 Son depremler listesi...
Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Sivas’ta peş peşe deprem meydana geldi. Sivas deprem büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 20 Ocak 2025 son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
SİVAS’TA PEŞ PEŞE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:18’de Sivas’ın Gürün ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen deprem, yerin 6.99 km derinliğinde gerçekleşti.
AFAD, saat 04:31’de merkez üssü Sivas Gürün olan bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.
3.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.98 kilometre olarak kayıtlara geçmişti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.