Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Sivas’ta peş peşe deprem meydana geldi. Sivas deprem büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 20 Ocak 2025 son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.