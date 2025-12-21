21 Aralık 2025 Pazar son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün boyunca çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Bazı sarsıntılar hafif şekilde hissedilirken, yetkililer tarafından herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir bildirim yapılmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün içinde kaydedilen sismik hareketleri anlık olarak izleyerek resmi verileri düzenli şekilde kamuoyuyla paylaştı. İşte, 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye genelinde kaydedilen depremlere ait güncel liste ve ayrıntılar…
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Ege Denizi'nde saat 02.13'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 16.22 kilometre altında oldu.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
