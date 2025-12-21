Habertürk
Habertürk
        Son depremler listesi 21 Aralık 2025 Pazar: En son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü nedir ve merkez üssü neresi?

        21 Aralık 2025 Pazar son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün boyunca çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Bazı sarsıntılar hafif şekilde hissedilirken, yetkililer tarafından herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir bildirim yapılmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün içinde kaydedilen sismik hareketleri anlık olarak izleyerek resmi verileri düzenli şekilde kamuoyuyla paylaştı. İşte, 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye genelinde kaydedilen depremlere ait güncel liste ve ayrıntılar…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 10:00 Güncelleme: 21.12.2025 - 10:00
        21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyu farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkede meydana gelen bu sarsıntılar, bazı bölgelerde kısa süreli paniğe neden olurken, yetkili kurumlardan gelen açıklamalara göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen yer hareketlerine ilişkin verileri düzenli olarak paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi. İşte, 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye’de meydana gelen depremlere dair güncel veriler ve ayrıntılar…

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        Ege Denizi'nde saat 02.13'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 16.22 kilometre altında oldu.

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

