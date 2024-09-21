Malatya ve Ege Denizi'nde deprem! 21 Eylül Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi
21 Eylül Cumartesi günü Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem kaydedildi. Hepsi küçük çaplı depremler olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçirildi. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 21 Eylül 2024 son depremler listesi...
Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 21 Eylül'de farklı illerde olmak üzere 35 deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 21 Eylül 2024 son depremler listesi..
MALATYA'DA DEPREM!
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 03.48'de olan deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı.
EGE DENİZİ SALLANDI
Ege Denizi'nde 2.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem saat 05.50'de yerin 8 kilometre altında kaydedildi.