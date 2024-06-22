Ankara ve Van'da deprem! 22 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Ankara ve Van'da deprem oldu. Ayrıca Cumartesi günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 42 deprem kayıtlara geçti. İşte, 22 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 22 Haziran son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..
VAN GÖLÜ'NDE DEPREM
Van Gölü'nde saat 03.47'de, 2.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı.
ANKARA DA SALLANDI!
Ankara'da da 2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Beypazarı'nda kaydedilen sarsıntı saat 04.15'te oldu.