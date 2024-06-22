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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 22 Haziran 2024: AFAD ve Kandilli ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya'da deprem! 22 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Ankara ve Malatya'da deprem oldu. Ayrıca Cumartesi günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 42 deprem kayıtlara geçti. İşte, 22 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 08:18 Güncelleme: 22.06.2024 - 22:00
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        Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 22 Haziran son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..

        2

        MALATYA'DA DEPREM!

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        3

        ARDAHAN'DA DEPREM!

        Gürcistan sınırında, Ardahan Posof'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 17:08'de yaşanan depremin derinliğini AFAD 14.63 km olarak kaydetti.

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Havran, Balıkesir'de 2.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. AFAD, 16:10'da yaşanan depremin derinliğini 11.57 km olarak kaydetti.

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