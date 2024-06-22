Malatya'da deprem! 22 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Ankara ve Malatya'da deprem oldu. Ayrıca Cumartesi günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 42 deprem kayıtlara geçti. İşte, 22 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 22 Haziran son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..
MALATYA'DA DEPREM!
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ARDAHAN'DA DEPREM!
Gürcistan sınırında, Ardahan Posof'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 17:08'de yaşanan depremin derinliğini AFAD 14.63 km olarak kaydetti.
BALIKESİR'DE DEPREM
Havran, Balıkesir'de 2.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. AFAD, 16:10'da yaşanan depremin derinliğini 11.57 km olarak kaydetti.