        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 22 Ocak 2026: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir'de peş peşe depremler! 22 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir beşik gibi sallanıyor. Geceden sabaha kadar Sındırgı merkezli farklı büyüklükte peş peşe deprem oldu. İşte 22 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 08:25 Güncelleme: 22.01.2026 - 08:25
        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün Balıkesir'de peş peşe deprem oldu. Peki Türkiye'de en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 22 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre Balıkesir Sındırgı’da;

        saat 00.45’te 3.2 büyüklüğünde ve 7.47 kilometre derinlikte,

        saat 02.12’de 3.9 büyüklüğünde ve 10.06 kilometre derinlikte,

        saat 02.21’de 3.7 büyüklüğünde ve 7.36 kilometre derinlikte,

        saat 02.24’te 4.0 büyüklüğünde ve 10.21 kilometre derinlikte,

        saat 04.55’te 3.0 büyüklüğünde ve 9.34 kilometre derinlikte deprem oldu.

        22 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;

        2026-01-22 05:44:10 38.83583 37.47028 7.08 ML 3.0 Gürün (Sivas)

        2026-01-22 04:55:40 39.25639 28.11167 9.34 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-22 02:24:58 39.13306 28.34583 10.21 MW 4.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-22 02:21:30 39.14444 28.3075 7.36 MW 3.7 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-22 02:12:52 39.15472 28.29583 10.06 MW 3.9 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-22 00:45:28 39.15167 28.29389 7.47 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

        EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
