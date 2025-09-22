Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 23 Eylül: Balıkesir'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir deprem ile sallandı! 23 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye'de meydana gelen sarsıntıların ardından 23 Eylül tarihli en son depremler yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyuruyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Eylül 2025 son depremler sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 07:38 Güncelleme: 23.09.2025 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir’de deprem meydana geldi. İşte, 23 Eylül 2025 Salı son dakika depremler listesi...

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM!

        Büyüklük:4.0 (Mw)

        Yer:Sındırgı (Balıkesir)

        Tarih:2025-09-22

        Saat:17:16:33 TSİ

        Enlem:39.16389 N

        Boylam:28.20444 E

        Derinlik:14 km

        3

        KONYA DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09.03'te Konya'nın Kulu ilçesinde deprem meydana geldi.

        4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.24 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        EGE DENİZİ'NDE 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        AFAD, Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

        Yerin 8.99 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, en yakın kara parçası olarak Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 139.4 kilometre mesafede ölçüldü.

        5

        22 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2025-09-22 16:50:26 39.23667 28.17 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-22 16:30:24 39.19694 28.17444 14.3 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-22 16:26:17 39.1875 28.16306 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-22 16:24:52 39.15222 28.19222 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-22 16:15:46 39.19083 28.19583 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-22 16:13:56 39.17361 28.20111 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-22 16:02:50 39.18889 28.13556 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-22 15:46:57 39.16944 28.17583 18.8 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-22 15:26:41 39.17333 28.18667 10.7 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

        6

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        7

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu
        Fransa Filistin devletini tanıdı
        Fransa Filistin devletini tanıdı
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Serin günler yakında
        Serin günler yakında
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu