Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün Balıkesir'de peş peşe deprem oldu. Peki Türkiye'de en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 23 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...