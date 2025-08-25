Balıkesir deprem ile sallandı! 26 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yaşanan her sarsıntı sonrası güncelleniyor. AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak aktarılan verilerde depremin derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı, büyüklüğü gibi tüm bilgiler yer alıyor. Vatandaşlar en ufak sarsıntıda bilgi almak için arama motorlarına yönelerek ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. İşte, 26 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son dakika depremler… Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Hal böyleyken ‘’Az önce deprem mi oldu?’’ sorusu meydana gelen her sarsıntı sonrası arama geçmişlerindeki yerini alıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Peki, en son deprem nerede oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı…
BURSA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11.15'te Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bursa'nın Mudanya ilçesine 02.23 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
BALIKESİR'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06.31'de Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan sarsıntının 10.77 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.
25 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-08-25 15:47:38 37.03889 36.06778 15.21 ML 3.0 Toprakkale (Osmaniye)
2025-08-25 11:15:59 40.39861 28.88639 7.8 ML 3.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.23 km] Mudanya (Bursa)
2025-08-25 06:31:09 39.21917 28.17694 10.77 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-25 04:29:29 39.19028 28.17278 7.01 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.