En son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar, AFAD ve Kandilli’nin sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuruluyor.Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 26 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...