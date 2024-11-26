Son depremler listesi 26 Kasım 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Son depremler listesi 26 Kasım 2024 Salı günü için araştırılıyor. Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği gibi detaylar yer alıyor. İşte 26 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama…
En son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar, AFAD ve Kandilli’nin sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuruluyor.Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 26 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
EN SON DEPREM NEREDE OLDU?
Yer: Pütürge (Malatya)
Saat: 04:11:33
Derinlik: 5.95 ML
Büyüklük: 2.0
Yer: Pütürge (Malatya)
Saat: 02:46:14
Derinlik: 9.84 ML
Büyüklük: 2.2
Yer: Merkez (Muş)
Saat: 01:50:19
Derinlik: 7.0 ML
Büyüklük: 2.1
Yer: Akdeniz - [43.14 km] Marmaris (Muğla)
Saat: 00:50:49
Derinlik: 32.42 ML
Büyüklük: 2.2
Yer: Germencik (Aydın)
Saat: 00:33:42
Derinlik: 5.34 ML
Büyüklük: 2.0
Yer: Germencik (Aydın)
Saat: 00:28:43
Derinlik: 7.0 ML
Büyüklük: 2.2
Yer: Germencik (Aydın)
Saat: 00:24:44
Derinlik: 7.0 ML
Büyüklük: 2.2
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor.
Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.