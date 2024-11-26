En son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar, AFAD ve Kandilli’nin sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuruluyor.Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Son olarak İzmir deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç? İşte, 27 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...