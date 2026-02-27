Son depremler listesi 27 Şubat 2026: Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Meydana gelen tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. 27 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ''Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve ne zaman deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' soruları yanıt buluyor.
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 27 Şubat Cuma günü swaat 07.45’e kadar büyüklükleri 1.0 ile 2.3 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.
3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.
EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.