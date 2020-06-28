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Son depremler listesi 28 Haziran 2020! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri

Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. En son Manisa'da 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 28 Haziran 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri...

son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son Manisa'da 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 28 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 28 HAZİRAN 2020

2020.06.28 11:08:06 38.8277 27.9297 9.6 -.- 2.5 -.- BOYALILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.06.28 11:07:27 35.5730 26.6998 5.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.28 09:16:02 37.1767 30.3458 16.1 -.- 1.6 -.- CAYKENARI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2020.06.28 08:58:07 39.5615 26.0672 3.4 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.06.28 08:53:06 38.7488 26.5503 2.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.06.28 08:51:06 39.5597 26.0622 6.4 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.06.28 08:50:14 39.5248 26.0648 24.7 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.06.28 05:48:40 38.5190 44.0598 4.4 -.- 1.9 -.- CARDAK-SARAY (VAN) İlksel
2020.06.28 05:42:12 36.2807 28.9353 10.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.28 05:38:32 36.2687 28.9565 12.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.28 05:33:48 38.9503 27.9737 8.6 -.- 1.4 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.06.28 05:22:09 37.3328 28.2680 10.9 -.- 1.5 -.- DESTIN-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.06.28 04:42:49 40.8662 28.3028 7.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.06.28 04:22:15 38.4328 39.3062 2.2 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.06.28 04:15:39 38.7345 27.8182 5.8 -.- 1.8 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2020.06.28 04:11:12 39.1888 41.4468 12.1 -.- 2.0 -.- VARTO (MUS) İlksel
2020.06.28 04:08:31 38.4908 39.3030 5.0 -.- 2.3 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.06.28 04:06:42 36.8518 27.4502 7.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

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