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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler listesi: 28 Temmuz biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi

        Son depremler: 28 Temmuz deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncellenerek duyuruluyor. Her iki kurum da sismik verileri analiz ederek, deprem aktiviteleri hakkında en güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 28 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son dakika deprem listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 08:09 Güncelleme: 28.07.2024 - 00:07
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        Son depremler… Son depremler 28 Temmuz Pazar günü de gündemdeki yerini koruyor. Yaşanan her sarsıntının öğrenilebildiği listeyle vatandaşlar depremin merkez üssü, konumu, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşıyor. Geçtiğimiz gün Bingöl ilimizde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. İşte son depremler listesi

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        SON DEPREMLER

        ARTVİN'DE DEPREM!

        Artvin deprem ile sallandı. 27 Temmuz saat 08.45'te gerçekleşen sarsıntı Gürcistan merkezli gerçekleşti. 3.8 şiddetindeki sarsıntı yerin 9 km altında meydana geldi.

        AYVACIK- ÇANAKKALE

        Ayvacık Çanakkale’de 27 Temmuz 1.6 büyüklüğünde saat 5.57’de bir deprem meydana geldi.

        ANKARA ELMADAĞ

        Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 1.4 büyüklüğünde saat 3.58’de deprem oldu.

        EGE'DE DEPREM!

        Ege Denizi'nde 26 Temmuz ‘da 4.5 büyüklüğünde saat 19.02'de bir deprem meydana geldi.

        BİNGÖL KARLIOVA

        Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 26 Temmuz’da saat 18.27’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

        Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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