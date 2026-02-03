Ülke genelinde her gün küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.