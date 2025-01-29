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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 30 Ocak 2025 sorgulama: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya'da deprem oldu! 30 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla duyuruluyor. Bu listelerde depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 30 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 07:17 Güncelleme: 30.01.2025 - 00:14
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        Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Ocak 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı.

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        MALATYA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.44’te Malatya ili Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 15.28 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Saat 11:10’da Malatya ili Doğanşehir ilçesinde bir deprem daha meydana geldi.

        2.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 15.09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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