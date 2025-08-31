Sındırgı'da deprem! 31 Ağustos 2025 son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
31 Ağustos 2025'te de ülkenin çeşitli bölgelerinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. Vatandaşların büyük kısmı tarafından hissedilmeyen bu sarsıntılar, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından eş zamanlı olarak kaydedilerek kamuoyuna aktarıldı. İşte, 31 Ağustos 2025 Pazar gününe ait son depremler listesi…
Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alıyor ve bu durum sık sık yer sarsıntılarıyla gündeme gelmesine yol açıyor. 31 Ağustos 2025 Pazar günü de ülkenin farklı bölgelerinde depremler kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bu depremleri eş zamanlı olarak tespit ederek kamuoyuyla paylaştı. İşte, 31 Ağustos 2025 tarihli güncel deprem verileri…
SINDIRGI'DA DEPREM
Sındırgı'da saat 04.11'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 5.47 kilometre altında yaşandı.
31 AĞUSTOS 2025 2.5 ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER
Antalya Demre, saat 00.07'de 2.7 büyüklüğünde,
Balıkesir Sındırgı, saat 04.11'de 3.1 büyüklüğünde,
Konya Ereğli'de saat 04.34'te 2.5 büyükküğünde
Balıkesir Sındırgı, saat 04.44'te 2.6 büyüklüğünde deprem oldu.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
