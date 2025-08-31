Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alıyor ve bu durum sık sık yer sarsıntılarıyla gündeme gelmesine yol açıyor. 31 Ağustos 2025 Pazar günü de ülkenin farklı bölgelerinde depremler kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bu depremleri eş zamanlı olarak tespit ederek kamuoyuyla paylaştı. İşte, 31 Ağustos 2025 tarihli güncel deprem verileri…