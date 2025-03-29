Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler listesi: 31 Mart 2025 biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika depremler!

        Son depremler listesi: 31 Mart 2025 deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu!

        Son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün meydana gelen depremleri AFAD ve Kandilli tüm verileriyle duyurmaya devam ediyor. Peki 31 Mart deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte yurtta yaşanan son depremler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 07:46 Güncelleme: 31.03.2025 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi 31 Mart Pazartesi günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre Malatya, Akdeniz, Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. 31 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ''Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde ve ne zaman meydana geldi?'' soruları yanıt buluyor. İşte son depremler listesi

        2

        AKDENİZ'DE DEPREM

        Akdeniz’de saat 11.40’da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu

        MALATYA'DA DEPREM

        30.03.2025, 09:16:21 TSİ

        Büyüklük: 3.2

        Derinlik: 5.0 km

        EGE DENİZİ’NDE DEPREM

        Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre Ege Denizi deprem derinliği 12.8 olarak ölçüldü.

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        3

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan 3. dönem başkanlık mesajı
        Trump'tan 3. dönem başkanlık mesajı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Grönland Başbakanından Trump'a: ABD bunu alamayacak
        Grönland Başbakanından Trump'a: ABD bunu alamayacak
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni serbest bırakıldı
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni serbest bırakıldı
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"