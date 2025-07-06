Son depremler listesi 6 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 6 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
6 TEMMUZ 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-07-06 08:33:04 40.9525 31.66444 7.43 ML 1.6 Merkez (Bolu)
2025-07-06 08:26:08 36.66944 25.60722 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-07-06 08:20:26 37.50806 37.05222 7.0 ML 2.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-07-06 08:11:47 39.1875 29.42972 7.0 ML 2.2 Hisarcık (Kütahya)
2025-07-06 08:01:50 39.40639 37.27278 7.07 ML 2.1 Ulaş (Sivas)
2025-07-06 07:50:03 38.00056 37.41694 6.98 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-07-06 07:48:07 39.31917 27.72222 12.0 ML 1.2 Soma (Manisa)
2025-07-06 07:11:03 39.32111 27.74556 6.45 ML 2.2 Soma (Manisa)
2025-07-06 06:57:53 42.92639 43.03556 7.0 ML 1.8 Mestia, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [150.48 km] Posof (Ardahan)
2025-07-06 06:50:02 39.43694 37.30222 13.67 ML 1.5 Ulaş (Sivas)
2025-07-06 06:47:28 39.42444 37.30139 7.01 ML 1.7 Ulaş (Sivas)
2025-07-06 06:35:41 39.44222 37.30389 11.17 ML 2.0 Ulaş (Sivas)
2025-07-06 06:09:12 39.41861 37.2925 10.96 ML 1.8 Ulaş (Sivas)
2025-07-06 06:02:38 39.41917 37.26972 9.83 ML 1.7 Ulaş (Sivas)
2025-07-06 05:49:20 39.31944 27.76361 10.88 ML 1.4 Soma (Manisa)
2025-07-06 05:39:33 40.02083 27.81944 9.31 ML 1.6 Manyas (Balıkesir)
2025-07-06 05:15:30 38.30917 38.82417 7.01 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-07-06 05:15:20 38.06944 36.57167 9.72 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-06 05:06:14 38.37917 26.60056 6.9 ML 1.4 Urla (İzmir)
2025-07-06 05:05:35 37.96917 38.38167 5.02 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2025-07-06 04:22:04 37.95861 28.0025 5.97 ML 1.8 Efeler (Aydın)
2025-07-06 04:06:24 39.32056 41.06028 7.03 ML 1.2 Karlıova (Bingöl)
2025-07-06 03:28:53 38.43389 42.32583 7.08 ML 1.6 Tatvan (Bitlis)
2025-07-06 03:12:40 39.7925 41.45778 7.04 ML 1.4 Tekman (Erzurum)
2025-07-06 03:10:49 36.89361 27.18694 7.13 ML 1.2 Ege Denizi - [12.40 km] Bodrum (Muğla)
2025-07-06 02:56:27 38.10889 37.10333 7.26 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-07-06 02:35:45 38.19389 38.06889 6.93 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-06 02:28:04 39.32889 27.74472 6.98 ML 0.8 Soma (Manisa)
2025-07-06 02:15:07 40.17472 31.785 7.14 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2025-07-06 01:39:20 40.01778 38.60639 6.96 ML 2.0 Gölova (Sivas)
2025-07-06 01:25:23 38.24083 38.87778 6.46 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-07-06 01:15:19 38.32472 37.71639 6.89 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-07-06 01:11:30 38.71694 39.94111 9.52 ML 1.2 Palu (Elazığ)
2025-07-06 01:00:35 39.30444 27.76111 11.04 ML 0.9 Soma (Manisa)
2025-07-06 00:58:09 38.33694 38.20167 6.98 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-06 00:07:14 38.33639 37.68556 7.36 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.