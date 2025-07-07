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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 7 Temmuz 2025: İzmir ve Mardin’de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        İzmir ve Mardin deprem ile sallandı! 7 Temmuz 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Bu listeler aracılığıyla nerede deprem olduğu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara ulaşılabiliyor. Yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine göz atıyor. AFAD verilerine göre, bugün İzmir ve Mardin deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 7 Temmuz 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 07:16 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:59
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        Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları 7 Temmuz Pazartesi günü için yanıt aramaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde medyana gelen depremleri anbean listelemeye devam ediyor. Alınan verilere göre, gece yarısı İzmir ve Mardin deprem ile sallandı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 7 Temmuz 2025 son depremler listesi.

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        MARDİN DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Suriye Haseke açıklarında 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Mardin’in Nusaybin ilçesine 88.97 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 7.29 kilometre derinliğine gerçekleşti.

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        İZMİR DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 2.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        İzmir’in Karaburun ilçesine 58.02 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        7 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-07-07 09:34:30 36.41694 43.50389 6.35 ML 2.5 Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [92.35 km] Çukurca (Hakkari)

        2025-07-07 04:08:02 36.26806 41.14 7.29 ML 2.7 Haseke (Suriye) - [88.97 km] Nusaybin (Mardin)

        2025-07-07 03:54:13 38.765 25.75111 7.0 ML 2.6 Ege Denizi - [58.02 km] Karaburun (İzmir)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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