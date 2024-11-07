Akdeniz'de deprem! Kandilli ve AFAD duyurdu! İşte 8 Kasım 2024 Son depremler listesi
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yayımlanan raporlarda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre, Akdeniz deprem ile sallandı. İşte 8 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde meydana gelen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son verilere göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 8 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
AKDENİZ'DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 10:53’te Akdeniz'de deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.57 km derinliğinde kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!
AFAD'ın internet sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre, saat 03.50’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.41 km derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.