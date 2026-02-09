Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 9 Şubat 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler 9 Şubat 2026 listesi: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi meydana gelen her sarsıntı sonrası güncelleniyor. Küçük büyük fark etmeksizin yaşanan tüm fay hattı hareketleri listede yerini alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri özellikle yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 07:25 Güncelleme: 09.02.2026 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerini kamuoyu ile paylaşıyor. Bugün yaşanan sarsıntılar anbean ölçülüp listeye eklendi. İşte, 9 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        2

        AKDENİZ’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 00.09’da Akdeniz’de bir deprem meydana geldi.

        3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.67 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        9 ŞUBAT 2026 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

        3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2026-02-09 00:09:48 34.89361 25.21056 5.67 ML 3.4 Akdeniz

        4

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
