SON DEPREMLER LİSTESİ 6 ŞUBAT | Son depremler AFAD ve Kandilli listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde anbean kaydediliyor. Bilidindiği üzere son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Peki, son deprem nerede, ne zaman oldu? Merak edenler için güncel son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 6 Şubat son depremler listesi...