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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER LİSTESİ! AFAD ve Kandilli 6 Şubat 2024 depremler listesi | Son deprem nerede ve ne zaman oldu?

        Son depremler listesi! AFAD ve Kandilli 6 Şubat son depremler listesi

        Son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılan veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler 6 Şubat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 19:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:08
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        SON DEPREMLER LİSTESİ 6 ŞUBAT | Son depremler AFAD ve Kandilli listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde anbean kaydediliyor. Bilidindiği üzere son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Peki, son deprem nerede, ne zaman oldu? Merak edenler için güncel son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 6 Şubat son depremler listesi...

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        ÇORUM DEPREMLE SALLANDI

        Çorum'un İskilip ilçesinde saat 14.46'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İskilip olan 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 13,75 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde henüz olumsuz bir durum tespit edilmediğini, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

        Öte yandan deprem civar ilçe ve köylerde de hissedildi.

        Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan da deprem nedeniyle ilçede sarsıntı yaşandığını, olumsuz bir durum meydana gelmediğini, devletin ilgili kurumlarının sahada bulunduğunu kaydetti.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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